Больше половины россиян уверены, что ведут здоровый образ жизни

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Более половины россиян (53%) считают, что ведут здоровый образ жизни, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех такого мнения о своем образе жизни придерживаются сограждане в возрасте от 60 лет (65%).

В свою очередь 44% россиян признаются, что не могут назвать свой образ жизни здоровым, чаще всех так говорит молодежь 18-24 лет - почти две трети респондентов данной возрастной категории (62%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 3% россиян затрудняются что-то сказать по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 23 мая 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.