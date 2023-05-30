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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Титов предложил ввести госкешбэк при покупке товаров российских производителей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил расширить перечень госпрограмм для стимулирования спроса на товары российских производителей.

"Для стимулирования спроса предложено расширить перечень существующих государственных программ. В частности, ввести кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами, на часть стоимости продукции российской легкой промышленности", - говорится в специальном докладе "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который вошел в состав ежегодного доклада Титова президенту РФ.

Также предлагается ввести сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей и на программы профессиональной подготовки с целью преодоления дефицита кадров, социальные услуги, образовательные программы по техническим профессиям.

Помимо этого, предложено ввести ускоренную амортизацию (до 150% от стоимости) оборудования российского производства.

Борис Титов
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