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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Росалкоголь в апреле уничтожил более 1,5 млн л подпольного алкоголя

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование в апреле на основе судебных решений уничтожило более 1,5 млн литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщается в пресс-релизе службы.

Кроме того, в минувшем месяце было изъято 650 тыс. литров такой продукции, 12 единиц основного технологического оборудования с 7 объектов нелегального производства.

Изъят также один автомобиль, на котором перевозилась нелегальная алкогольная продукция.

Росалкогольрегулирование
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