Российские пивовары выступили за принятие отдельного закона для отрасли

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пивоваренная отрасль РФ нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном законе.

Как сообщается в пресс-релизе Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), об этом было заявлено на сессии, состоявшейся в рамках Недели российского ритейла во вторник в Москве.

Как отметил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов, в текущих условиях избежать стагнации отрасли может помочь раздельное регулирование.

"Концепция, при которой действуют разные правила для разных видов алкоголя, позволит обратить внимание регулятора на конкретные вызовы отдельно взятой индустрии и распределять преференции более адресно", - считает он.

Как сообщалось, в январе-апреле этого года продажи пивной продукции снизились на 2,7% в натуральном выражении.

Как считают участники дискуссии, для того, чтобы предотвратить дальнейшее падение и перейти к росту, пивоварению необходим отдельный закон – по примеру закона "О виноградарстве и виноделии".

"Раздельное регулирование для пива, которое сейчас регулируется наравне с крепким алкоголем, может стать ощутимой мерой поддержки в текущей экономической ситуации. Особенно, учитывая позитивный пример отдельного регулирования для похожей с точки зрения вертикальной интеграции и производственных процессов, винодельческой отрасли. Более того, опыт других стран показывает, что такой подход позитивно отражается как на экономике в целом, так и на потребителях, смещая спрос с крепкого алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков. Еще одним драйвером может стать открытие дополнительных каналов (продажи на спортивных объектах, АЗС, в интернете) и дальнейшее сдерживание роста акцизов", - отметил президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По мнению исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов Алексея Плотникова, раздельное регулирование алкогольного рынка на примере винодельческой отрасли уже показало свою эффективность. Так, производство отечественного вина выросло за последний год на 10%, а по некоторым видам, например, игристому, даже больше.

"Пивовары могут использовать этот опыт, поскольку рынки во многом схожи. Однако надо готовиться к тому, что этот путь будет очень длинным", - сказал он.

Как считает директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Сутырина, правила о раздельном регулировании производства и оборота разных видов алкоголя могут стать своевременными.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков объединяет крупнейших производителей пивоваренной продукции. На их долю приходится около 70% пивоваренного рынка РФ. Члены ассоциации владеют 27 заводами и 7 солодовенными комплексами в 22 регионах РФ.