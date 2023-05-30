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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Серийный поджигатель жилых домов задержан в Тульской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту серийного поджога жилых домов, подозреваемый задержан, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, подозреваемый - 28-летний житель Тульской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как считают в СК, нынешней ночью мужчина совершил поджоги четырех домов, расположенных в микрорайоне Северо-Задонск. В одном из пожаров погибла 60-летняя женщина и пострадал 66-летний мужчина, госпитализированный с телесными повреждениями.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом).

Тула СК России поджоги
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