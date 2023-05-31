Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР, сообщает представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в пос. Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", - говорится в сообщении представительства в среду.