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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Энергоблок №1 Калининской АЭС в Тверской области отключен автоматикой

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Калининской АЭС, расположенной в Тверской области, отключен от сети автоматикой, сообщила пресс-служба электростанции.

"30 мая 2023 года в 22:46 турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключен от сети действием автоматики. После устранения причин срабатывания автоматики энергоблок №1 будет включен в сеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№2, 3 и 4. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 тыс. МВт каждый.

Калининская АЭС
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