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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" со 2 июня увеличит частоту регулярных рейсов из Москвы в китайские города Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, сообщила компания в среду.

По каждому из этих направлений частота вырастет с 3 до 4 раз в неделю.

На линиях задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трёхклассной компоновке.

Ранее в мае "Аэрофлот" запросил допуск к регулярным рейсам из Москвы в специальный административный район КНР Макао, который позволит выполнять полеты с частотой семь раз в неделю.

Аэрофлот КНР
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