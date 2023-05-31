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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Глава села Рубас убит в Дагестане

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главу села Рубас убили в Дагестане, подозреваемый задержан, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"Главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова расстрелял местный житель и скрылся с места преступления. Позже он сам позвонил в полицию и сдался, его задержали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина приходил к Байрамбегову насчёт земельного участка, после чего возник спор, переросший в конфликт.

"Предварительно, в Байрамбекова выстрелили, когда он вышел из здания администрации", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Дагестан
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