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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в июле возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока, сообщила компания.

Полеты в столицу Таиланда из Новосибирска запланированы с 7 июля (с частотой 1 рейс в неделю), с 8 июля они начнутся из Иркутска (2 рейса в неделю) и Красноярска (3 рейса в неделю), с 9 июля - из Владивостока (2 рейса в неделю).

Сейчас "Аэрофлот" летает в Бангкок только из Москвы - по три раза в неделю, следует из данных системы бронирования компании.

Аэрофлот
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