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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

"Уральские локомотивы" представят полностью локализованную "Ласточку" в августе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины", СТМ) в августе представит в Петербурге новую модель электропоезда "Ласточка" из российских комплектующих. Об этом сообщил начальник Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") Виктор Голомолзин.

"Ласточка" компании "Синара" на сегодняшний день прошла локализацию на 100% и в августе она будет представлена на обозрение. Вероятнее всего, на конференции "РRО/Движение.1520", которая пройдет в Петербурге", - сказал Голомолзин на пресс-конференции в среду.

Ранее сообщалось, что разрабатываемый "Уральскими локомотивами" электропоезд серии ЭС104 является аналогом электропоезда "Ласточка" серии ЭС2Г "Стандарт" с измененным экстерьером головного вагона.

Испытания новой модели "Ласточки" из российских комплектующих "Уральские локомотивы", как сообщалось, начнут в июне. Поставку 22 скоростных поездов новой модели для РЖД после получения сертификационных документов "Уральские локомотивы" планируют в ноябре. В перспективе электропоезд серии ЭС104 должен стать базовой платформой для линейки отечественных скоростных электропоездов.

Уральские локомотивы Ласточка
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