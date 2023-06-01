Глава МВД РФ наградил детей по случаю Международного дня их защиты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В МВД наградили детей, оказавших содействие полицейским при задержании преступников и раскрытии преступлений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей", - сказала Волк журналистам в четверг.

По словам представителя министерства, среди награжденных - девятилетний Илья Новиков из Московской области, который вызвал полицию увидев, как в кабине грузовика мужчина избивает женщину. Также наград удостоили 17-летнего Матвея Вежнина из Республики Башкортостан, задержавшего похитителя телефона у инвалида, семилетнего Илью Красюка из Челябинской области, который помог достать провалившуюся в кучу автомобильных покрышек пенсионерку в заброшенном парке, и девятилетнего Тимура Бахтиёрова. Он нашел мужскую сумку с наградами и 200 тысячами рублей и вернул ее владельцу - бойцу СВО, проходившему реабилитацию после службы.

"Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи - и это вдвойне отрадно", - отметил министр Колокольцев.

Глава МВД поблагодарил юных героев за добрые дела и пожелал им отличных оценок, здоровья, успехов в спорте, верных друзей, а также новых свершений и открытий.