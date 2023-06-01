Минобороны РФ сформирует новый полк военно-транспортной авиации

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА) будет сформирован в России в течение летнего периода обучения, который начинается в войсках 1 июня, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой, модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О решении создать новый полк ВТА сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 22 марта.

Согласно сайту Минобороны РФ, на вооружении ВТА, в частности, стоят военно-транспортные самолеты Ил-76МД, Ан-26, Ан-22, Ан-124, транспортные вертолеты Ми-8МТВ. Основными задачами ВТА являются перевозка и десантирование войск, доставка вооружения, боеприпасов и материальных средств.