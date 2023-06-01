Московский рейс вернулся в аэропорт вылета на Сахалин из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший днем в четверг из аэропорта Южно-Сахалинска в Москву, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом "Интерфаксу" сообщили в аэропорту областного центра.

"Московский рейс вернулся из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В аэропорту пассажира забрала бригада скорой помощи. Самолет в ближайшее время отправится по маршруту Южно-Сахалинск - Москва", - сказал собеседник агентства.