Верховный суд РФ разъяснил, что понимать под насилием в отношении представителя власти

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пленум Верховного суда России в четверг принял постановление, в котором разъяснил, что понимается под насилием, не опасным и опасным для жизни и здоровья представителя власти.

"Под насилием, опасным для жизни или здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ), понимается насилие, которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а равно причинение легкого вреда его здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Также квалифицируется и применение в отношении представителя власти или его близкого насилия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья", - говорится в постановлении пленума.

Вместе с тем, под насилием, не опасным для жизни или здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ) следует понимать побои или совершение иных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, - связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и другие, не повлекших причинения вреда здоровью потерпевшего.

"Применение насилия, не опасного или опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких, при наличии соответствующих оснований следует квалифицировать по части 2 или 3 статьи 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)", - пояснили в Верховном суде.

В постановлении также отмечается, что при назначении наказания в виде лишения свободы мужчинам, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), судам следует руководствоваться положениями УК РФ, предусматривающими отбывание части срока этого наказания в тюрьме.