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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Глава Новой Каховки сообщил о погибшем в результате обстрела

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Город Новая Каховка на левом берегу Днепра попал под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один человек погиб, сообщил журналистам глава администрации городского округа Владимир Леонтьев.

"Один погибший - мужчина, 1953 года рождения. Есть раненые, два человека точно, и контуженные, очень много", - сказал Леонтьев.

По его предварительным данным, это был ракетный обстрел самого центра города, уничтожено несколько домов.

Новая Каховка Днепр Украина Владимир Леонтьев
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