Минобороны РФ сообщило о боях 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Он также заявил, что "штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении".

"На купянском направлении, - сообщил Конашенков, - ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп".

По его словам, здесь за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20".

На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Кременная (ЛНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20".

"Кроме того, - сообщил Конашенков, - в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "за сутки на донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также две гаубицы Д-30".

В районе населенного пункта Удачное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", - сообщил Конашенков.

По его словам, "на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица Д-30".

Средствами ПВО сбит украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. По словам Конашенкова, за сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", уничтожено 17 украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его данным, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР и Запорожской области.