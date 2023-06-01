Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики со стороны министра

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Начальник УМВД по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов написал рапорт об освобождении от занимаемой должности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя министерства, 30 мая на заседании коллегии МВД по вопросам профессиональной подготовки личного состава глава ведомства указал Латунову на недочеты в работе руководства управления.

"Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. 31 мая начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности" - сказала Волк "Интерфаксу".

Волк отметила, что Колокольцев предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях.

Латунов возглавлял УМВД по Липецкой области с декабря 2019 года.