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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Подмосковье разыскивают подозреваемого в поджоге 35 автомобилей в Ногинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Ногинском городском округе на огороженной стоянке на улице Карякин Луг сгорели 35 автомобилей, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Московской области. Следствие расценило это как поджог и теперь полиция ищет подозреваемого.

Уголовное дело по факту возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК), сообщила представитель управления Татьяна Петрова.

Пожар локализовали, никто не пострадал.

Ногинск МВД Подмосковье
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