В Подмосковье разыскивают подозреваемого в поджоге 35 автомобилей в Ногинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Ногинском городском округе на огороженной стоянке на улице Карякин Луг сгорели 35 автомобилей, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Московской области. Следствие расценило это как поджог и теперь полиция ищет подозреваемого.

Уголовное дело по факту возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК), сообщила представитель управления Татьяна Петрова.

Пожар локализовали, никто не пострадал.