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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Роспотребнадзор отметил снижение числа отравлений спиртосодержащими жидкостями

В 2022 году зафиксирован рост числа отравлений курительными смесями среди подростков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В РФ отмечается снижение числа острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 100 тыс. населения: в динамике с 2013 по 2022 год этот показатель снизился 41,7%, а случаев с летальным исходом стало меньше на 33,7%. Это следует из ежегодного доклада Роспотребнадзора.

"За период с 2013 по 2022 год на территории РФ и зарегистрирован 445 851 случай острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 119 666 случаев - с летальным исходом (26,8%). В 2022 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 21,20 случаев на 100 тыс. населения", - говорится в докладе.

При этом, отмечается, что в динамике за анализируемый период "наблюдается тенденция к росту удельного веса случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом к общему числу случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией с 0,26% в 2013 г. до 0,30 % в 2022 г".

В 2022 году 79% отравлений спиртосодержащей продукцией пришлось на мужчин (24 442 случая) и 21% - на женщин (6 475 случаев). На отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше) приходится 91,4% (28 248 случаев), на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) - 4,7% (1450 случаев) и на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) - 3,9% (1219 случаев).

За прошлый год острые отравления спиртосодержащей продукцией выше среднероссийского уровня регистрировались в 27 субъектах РФ. Наибольшее превышение отмечено в Алтайском крае, Республике Тыва и в Санкт-Петербурге (в 3,3 раза). При этом, показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами выше среднероссийского уровня регистрировался в 41 субъекте: от 3,1 до 4,3 раз в Курганской, Пензенской и Архангельской областях и Республике Алтай.

Основными причинами отравлений, как отмечается в докладе, стали, в том числе, отравления этанолом и спиртом неуточненным.

Отравления курительными смесями

Также в докладе приводятся данные по отравлению курительными смесями.

Так, с 2016 года в РФ зарегистрировано 7 794 случая острых отравлений курительными смесями (spice), из них 213 случаев - с летальным исходом, 84% приходится на отравления среди взрослого населения (от 18 лет и старше), 11% - на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) и 5% - на отравления среди детей (от до 14 лет включительно).

"В 2022 году зарегистрировано 233 случая отравлений курительными смесями (spice) среди всего населения, из них 35 случаев (15 %) с летальным исходом, что ниже на 41% относительно 2021 года", - отмечается в докладе.

При этом, в структуре отравлений курительными смесями по возрастному составу в 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечен рост показателей среди подростков (15–17 лет) на 3,1%.

В структуре отравлений курительными смесями (spice) среди всего населения 87,1 % отравлений приходится на отравления неопределенным веществом и 12,9% - выявленным наркотическим веществом.

Роспотребнадзор
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