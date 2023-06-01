Директор Фонда имущества Петербурга отправлен под домашний арест

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста троим фигурантам дела о мошенничестве при продаже объектов городской недвижимости. Об этом сообщает в четверг объединенная служба судов северной столицы.

В преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) подозреваются генеральный директор Фонда имущества Петербурга Станислав Гармаш, его заместитель Евгения Политова и предприниматель Андрей Васильев, следует из сообщения.

По версии следствия, в прошлом году сотрудники Фонда имущества Петербурга заключили фиктивный договор с ООО "Арин", согласно которому эта организация взяла на себя обязательства по оказанию посреднических услуг при продаже имущества "Завода МПБО-2" (завод по механизированной переработке бытовых отходов).

По условиям договора, плата за услуги составила 10 тыс. рублей, также предусматривалось дополнительное вознаграждение в размере 1,2% от общей стоимости объектов. Со счета Фонда имущества Петербурга на счет "Арин" было перечислено свыше 5,1 млн рублей.

Аналогичным образом Фонду, как считает следствие, был причинен ущерб на общую сумму 4,3 млн рублей в процессе продажи ООО "Инженерного корпуса" земельного участка и объекта незавершенного строительства на Лиговском проспекте.