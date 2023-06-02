Формирование Московского и Ленинградского военного округов завершится в 2023 году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ленинградский и Московский военные округа, Азовский военно-морской район будут сформированы до конца текущего года, сообщил замначальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Евгений Бурдинский.

"В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", - написал Бурдинский. Его статья опубликована в журнале министерства обороны РФ "Военные комиссариаты России".

В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Вооружённых силах России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа.

"Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооружённых сил - Московский и Ленинградский военные округа", - сказал Шойгу 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

В 2010 году на базе Ленинградского и Московского военных округов был создан Западный военный округ.