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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Более 40 стволов оружия и боеприпасы изъяты в Подмосковье

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Московской области крупный арсенал с оружием и боеприпасами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские проверяли оперативную информацию и обследовали хозяйственную постройку на участке злоумышленника. Там был обнаружен 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка.

Согласно результатам криминалистического исследования, часть изъятого пригодна для производства выстрелов и является огнестрельным оружием. Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе.

Также полицейские изъяли боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более семи тысяч патронов различного калибра.

По словам Волк, арсенал был обнаружен оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Следователем Следственного управления Межмуниципального управления МВД России "Щёлковское" возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт оружия и боеприпасов (ст. 30 и ст. 222 УК РФ).

Фигурант, житель городского округа Лосино-Петровский, заключен под стражу.

Ирина Волк МВД Подмосковье Московская область
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