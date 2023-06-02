Правительство изменило список неисправностей для запрета пользования транспортным средством

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило изменения в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, сообщили в пресс-центре МВД.

Принято постановление, которое вносит изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целью изменений в МВД назвали актуализацию и гармонизацию перечня.

Теперь в документе детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю.

В ходе разработки документа, как отметили в министерстве, были учтены предложения и замечания представителей бизнеса и специалистов в сфере автомобильного транспорта. "В результате в него включены только те положения технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств", - сказали в МВД.

Также новым постановлением установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, а также к специальным и специализированным транспортным средствам (автоэвакуаторы, транспортные средства - цистерны и др.).

Документом в том числе конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования).

Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года.

По данным полиции, за последние десятилетия конструкция производимых автомобилей и прицепов к ним значительно изменилась. На автотранспортных средствах стали широко применяться новые компоненты и системы (антиблокировочные системы тормозов, шины с индикаторами износа, инерционные ремни безопасности, средства автоматического контроля автомобильных систем и т.д.).