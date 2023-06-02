В Думу внесли законопроект о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 372345-8 о создании системы гарантирования на страховом рынке в сегменте страхования жизни внесен в Госдуму, документ подготовлен группой депутатов Госдумы и сенаторов, размещен в электронной базе данных парламента.

Проект федерального закона "О гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц" разработан "в целях обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей", отмечается в пояснительной записке к нему. Гарантии предназначены для физлиц, за исключением случая, когда банк-юрлицо выступает выгодоприобретателем как кредитор по потребительскому кредиту.

Законодатели предусмотрели достаточный срок для подготовки, закон вступит в силу по истечении двух лет со дня его официального опубликования. Соответственно в случае принятия закона в 2023 году, он заработает в 2025 году.

Гарантийным случаем признается "отзыв у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, за исключением случая отзыва лицензии по инициативе страховщика", говорится в документе.

Функции оператора системы гарантирования возлагаются законопроектом на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Банк России в системе гарантирования выполняет координационную и надзорную функции.

Под гарантии АСВ попадают договоры добровольного страхования жизни, а договоры комбинированного страхования, которые включают риски защиты от несчастных случаев и риски, обеспеченные добровольным медицинским страхованием.

На гарантийную выплату АСВ установлены два лимита. Первый лимит - предельный размер гарантийной выплаты. Он составляет 2,8 млн рублей, за исключением случая, если субъект страхования имеет право на страховую сумму (страховую выплату) по риску смерти. В последнем случае применяется повышенный лимит - 10 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

Как уточнили законодатели, "лимит действует в совокупности, в отношении всех имеющихся прав у страхователя (выгодоприобретателя) по всем договорам страхования, заключенным им с одним страховщиком. Если страхователь (выгодоприобретатель) имеет несколько гарантируемых прав к страховщику по одному либо нескольким договорам, гарантийная выплата по каждому гарантируемому праву рассчитывается пропорционально размеру каждого права в совокупном объеме гарантируемых прав и выплачивается в пределах установленного лимита".

В течение 7 рабочих дней со дня гарантийного случая (отзыв лицензии) страховщик представляет в АСВ информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат. Агентство в течение 30 рабочих дней со дня получения от страховщика такой информации формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования, привлекает ответственного актуария для расчета величины обязательств страховщика по каждому договору страхования жизни. На основании сформированного реестра осуществляются гарантийные выплаты в течение 3 рабочих дней по заявлению страхователя (с приложением подтверждающих право на получение гарантийной выплаты документов).

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы гарантирования совет директоров Агентства вправе обратиться к ЦБ "с просьбами - о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до пяти лет, о выпуске агентством облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, о продлении срока действия максимальной ставки гарантийных взносов (котoрую уплачивают страховщики), или об изменении ее величины.

Минимальная ставка гарантийных взносов для страховщиков, на чьи договоры распространяются гарантии, составляет 0,003125 процента расчетной базы. В случае, установленном настоящим федеральным законом, действует максимальная ставка гарантийных взносов в размере 0,2 процента расчетной базы. В ходе предварительных обсуждений участники рынка признали ее невысокой. При этом советом директоров АСВ может быть принято решение об увеличении минимальной ставки гарантийных взносов, если страховой случай привел к резкому снижению полноты фонда, следует из проекта закона. За несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов "подлежат уплате проценты в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Страховщикам потребуется вести ежедневный учет договоров страхования жизни для обеспечения формирования реестра таких договоров, данные предоставляются в Банк России в установленном порядке.

Гарантийный фонд подлежит аудиту в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".