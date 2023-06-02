Минобороны РФ показало кадры уничтожения бойцами ВДВ моста в тылу противника в ходе СВО
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России распространило видео уничтожения ивановскими и костромскими десантниками в ходе спецоперации моста в тылу противника.
На кадрах показана, как десантники запускают беспилотник "Орлан-30", который обеспечил разведку и наведение на цель.
Затем расчеты гаубиц "Мста-Б" произвели выстрелы высокоточными боеприпасами "Краснополь", сообщает военное ведомство.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как объект был поражен.