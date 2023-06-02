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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Минобороны РФ показало кадры уничтожения бойцами ВДВ моста в тылу противника в ходе СВО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России распространило видео уничтожения ивановскими и костромскими десантниками в ходе спецоперации моста в тылу противника.

На кадрах показана, как десантники запускают беспилотник "Орлан-30", который обеспечил разведку и наведение на цель.

Затем расчеты гаубиц "Мста-Б" произвели выстрелы высокоточными боеприпасами "Краснополь", сообщает военное ведомство.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как объект был поражен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВДВ Минобороны
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