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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Два человека погибли, шестеро пострадали при обстреле ВСУ белгородского села

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Жертвами украинского обстрела села Соболевка в Белгородской области стали двое человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Соболевка городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды "Града" были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

Еще шесть человек пострадали, среди них двое детей, добавил он. Пострадавшие доставлены в больницу.

"У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии среднего степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза", - написал губернатор.

Кроме того, по его словам, выявлены повреждения в ряде домовладений.

Белгородская область Соболевка ВСУ обстрел
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