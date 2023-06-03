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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Ушаков сообщил о контактах между РФ и США по вопросам виз и обмену удерживаемыми лицами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Контакты между Россией и США проводятся и касаются визовых вопросов и обмена удерживаемыми лицами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Некоторые контакты существуют, но не периодические. Время от времени", - сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ушаков отметил, что переговоры касаются в том числе визовых вопросов.

"В том числе и о визах", - отметил помощник президента.

По его словам, обсуждается обмен удерживаемыми лицами. "По специальному каналу, тоже время от времени", - заметил Ушаков.

Как отметил помощник президента, "по дипломатической (линии) это контакты между МИД и посольством и соответственно Госдепом и нашим посольством в Вашингтоне".

РФ США Юрий Ушаков
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