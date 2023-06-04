Для расчета выплат по больничному стала не нужна справка о зарплате с предыдущей работы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - С 3 июня для расчета выплаты по больничному приносить справку о зарплате с предыдущей работы не требуется. Вступают в силу обновленные правила оказания Социальным фондом России бесплатной помощи застрахованному лицу или лицу, имеющему право на получение страхового обеспечения, пишет "Российская газета".

Раньше, чтобы получать больничные, декретные, пособия по болезни, сотрудник на новом месте должен был предоставить справку 182н о сумме заработка со старой работы.

Теперь сведения о зарплате работодатели должны направлять в налоговые органы, оттуда они поступят в Социальный фонд России, который на их основании без дополнительных справок от заявителя назначит пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком. То есть, в распоряжении Социального фонда России будут все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу.