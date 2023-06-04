В четырехэтажном жилом доме в Кургане произошел пожар
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кровля четырехэтажного жилого дома загорелась днем в воскресенье в Кургане, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
В 13:14 (11:14 по Москве) огонь на площади 400 кв. м удалось локализовать.
Как отмечается в сообщении, тушение осложняет 40-градусная жара, а также труднодоступность очагов пожара, наличие деревянных конструкций кровли и межэтажных перекрытий.
В ликвидации возгорания задействованы более 40 сотрудников МЧС, привлечено 13 единиц техники.
Пострадавших нет.