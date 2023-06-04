Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В четырехэтажном жилом доме в Кургане произошел пожар

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кровля четырехэтажного жилого дома загорелась днем в воскресенье в Кургане, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В 13:14 (11:14 по Москве) огонь на площади 400 кв. м удалось локализовать.

Как отмечается в сообщении, тушение осложняет 40-градусная жара, а также труднодоступность очагов пожара, наличие деревянных конструкций кровли и межэтажных перекрытий.

В ликвидации возгорания задействованы более 40 сотрудников МЧС, привлечено 13 единиц техники.

Пострадавших нет.

Курган МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны предложило разрешить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

За ночь в Крыму нейтрализовали девять беспилотников

Власти Крыма сообщили о беспилотнике, сбитом в районе Джанкоя

Что произошло за день: суббота, 3 июня

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали три диверсионные группы ВСУ

Белгородский губернатор сообщил о пяти погибших от обстрелов региона за сутки

Рябков заявил, что США заранее предупредили РФ о намерении ввести контрмеры в рамках ДСНВ

Замглавы МИД РФ назвал "до предела острой" ситуацию в сфере контроля над вооружениями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });