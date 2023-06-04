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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Кремле заявили, что поставки Киеву более мощных вооружений приведут к росту напряженности

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают, что мощность вооружений, поставляемых Западом на Украину, неуклонно растет, что неизбежно приведет к росту напряженности и заставит Россию быть более собранной и мобилизованной.

"Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут. Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента отметил, что такие поставки "конечно (...) приведут к очередному витку в спирали нагнетания напряженности".

"Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", - заключил Песков.

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