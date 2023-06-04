Подтопленными на Кубани остаются более 100 придомовых территорий

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Откачка воды идет в пяти районах Краснодарского края, где подтопленными остаются более 100 придомовых территорий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В частности, подтоплены около 20 домов в Лабинске, станице Холмской Абинского района, Кореновске, хуторе Прикубанском Новокубанского района и Армавире.

Для координации действий и мониторинга обстановки на месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по краю. Обследование территорий проводится с воздуха с помощью беспилотников, - добавили в пресс-службе ведомства.

Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 68 единиц техники.