Российские военные сообщили об активных боевых действиях в Марьинке и в районе Авдеевки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Подразделения спецназа "Ахмат" ведут активные боевые действия в центральной части Марьинки, а военнослужащие 1-го армейского корпуса - в районе Авдеевки, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово Донецкой народной республики", - сообщил он.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 425 военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

Представитель военного ведомства заявил, что в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Также по его словам, в ЛНР ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа.

"В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Нона-С"", - сообщил Конашенков.

Средствами ПВО в районе Закотного ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил представитель министерства. По его данным, за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожено 13 украинских беспилотников в ряде районов.

"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - отметил он.