Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после капремонта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после завершения планово-предупредительного ремонта, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Энергоблок №1 выведен на номинальный уровень мощности 4 июня.

"Проведен капитальный ремонт энергоблока с полной выгрузкой тепловыделяющих сборок из активной зоны реактора. Выполнен капитальный ремонт реакторной установки и ее основного оборудования, турбогенератора, а также ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе планово-предупредительного ремонта также были обновлены комплексы электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки, выполнена замена аккумуляторных бесперебойных батарей и щитов постоянного тока с внедрением системы автоматического поиска замыкания на землю, в реакторном отделении заменены три насосных агрегата, а в машзале – регулирующие клапаны.

Затраты на модернизацию энергоблока №1 составили более 2 млрд рублей, что составляет почти 70% от всех средств, предусмотренных на эти цели в 2023 году.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности.

Как сообщалось, энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети для проведения ремонта 22 марта.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.