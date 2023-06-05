Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны РФ в понедельник.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота".

Лётчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана, отмечается в сообщении.

"Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в пресс-релизе.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России. Самолёты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В состав дальней авиации вошёл полк, вооружённый гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31, сообщил в декабре 2022 года командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш в интервью газете "Красная звезда".