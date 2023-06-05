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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Актриса Федосеева-Шукшина направлена на плановое обследование

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в одном из лечебно-профилактических учреждений, сообщила "Интерфаксу" в субботу дочь актрисы Ольга Шукшина.

"Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что постоянно находится на связи с ней.

Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации актрисы.

Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР. Она родилась 25 сентября 1938 года. Федосеева-Шукшина известна, в частности, по ролям в фильмах своего мужа Василия Шукшина - "Печки-лавочки", "Калина красная", "Странные люди".

Лидия Федосеева-Шукшина
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