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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

"Матч ТВ" оценил нанесенный енотами ущерб в 700 тысяч рублей

Генпродюсер телеканала заявил, что к повредившим кабель енотам претензий не имеет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" подтвердил озвученные в СМИ сведения о том, что еноты перекусили телевизионные кабели во время трансляций с соревнований по гольфу в Геленджике.

"Телеканал "Матч ТВ" подтверждает, что данный инцидент имел место быть. Гольф-клуб, на котором проходили соревнования, расположен вдали от жилых кварталов, имеет натуральные и искусственные ограждения, однако несколько телевизионных кабелей были повреждены, предположительно, дикими енотами", - говорится в заявлении на сайте телеканала.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин надеется, что со здоровьем у енотов все в порядке.

"История забавная и одновременно достаточно печальная — телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию. Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке", - заявил Тащин.

Матч ТВ гольф
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