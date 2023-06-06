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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Власти Новой Каховки подтвердили частичное разрушение Каховской ГЭС в результате обстрелов

Эвакуация населения пока не требуется

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Шандоры Каховской ГЭС в Херсонской области повреждены в результате ночного обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шандоры - это так называемые задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал он.

Глава города отметил, что обстановка после разрушения контролируемая и эвакуация населения пока не требуется.

"Вода поднялась. (...) Пока нет потребности эвакуации мирных граждан. Однако мы все находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет", - отметил Леонтьев.

Произошедшее он назвал терактом, ущерб уточняется.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

В октябре прошлого года сообщалось о сбросе воды Каховской ГЭС на фоне постоянных обстрелов для уменьшения площади затопления в случае повреждения дамбы.

По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.

Новая Каховка Владимир Леонтьев Каховская ГЭС
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