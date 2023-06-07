Совфед обсудит денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года и ратифицирован Российской Федерацией 22 апреля 2004 года.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона о денонсации, внесенному в парламент президентом России, в результате принятия в РФ Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только РФ.

В документе подчеркивается, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, и в связи с этим возникла необходимость прекращения соответствующего договора.

Также в пояснительной записке указывается на то, что Верховная Рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон "О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", который вступил в силу 25 марта 2023 года.