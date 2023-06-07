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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

С начала года энергопотребление в России выросло на полпроцента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России с начала года увеличилось на 0,5%, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. "С начала года рост потребления электроэнергии составляет 0,5%", - сказал он.

Аналогичную цифру министр называл и в начале мая. Тогда он также отмечал, что министерство сохраняет прогноз по росту энергопотребления в целом по этому году в размере 1-1,5%.

Энергопотребление в РФ в 2022 г. составило 1123,6 млрд кВт.ч. Выработка электроэнергии при этом увеличилась на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч.

Николай Шульгинов
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