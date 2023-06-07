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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Докапитализацию "Росгеологии" сократили с 8 до 7,4 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Докапитализация АО "Росгеология" в 2022-2024 годах составит 7,397 млрд рублей вместо ранее запланированных 8 млрд рублей. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства, опубликованным в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Весь объем сокращения придется на взнос текущего года: вместо 2 млрд он составит 1 млрд 397 млн 347 тыс. рублей. Взнос в уставной капитал, который планируется предоставить в 2024 году, не изменился – 2 млрд рублей.

Это уже вторая корректировка программы докапитализации "Росгеологии". В первой редакции документ предполагал докапитализацию на 12 млрд рублей: по 4 млрд рублей в 2022, 2023 и 2024 годах. Первая корректировка была утверждена в феврале 2023 года, она предполагала сокращение взносов в 2023 и 2024 годах с 4 млрд до 2 млрд рублей.

Росгеология
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