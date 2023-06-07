Присяжные признали воронежца виновным в убийстве семьи и нападении на отдел полиции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей в Воронежском областном суде в среду вынесла обвинительный вердикт 55-летнему Виктору Мирскому по делу о нападении на отдел МВД и убийстве семьи из трех человек в сентябре 2021 года, сообщает областная прокуратура.

"Коллегия присяжных заседателей посчитала доказательства, представленные группой государственных обвинителей прокуратуры области, достаточными и признала подсудимого виновным по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения. Теперь суду предстоит вынести приговор", - говорится в сообщении.

Мирской обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств); ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом).

По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый в результате бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района, вооружившись карабином, прибыл к дому соседей, где убил семью из трех человек, в том числе ребенка.

После этого на своем автомобиле он направился к зданию отдела МВД России по Лискинскому району. Подъехав к зданию, Мирской закрепил на входной двери в отдел полиции взрывное устройство, которое через несколько секунд сработало, произошел взрыв.

Затем обвиняемый бросил через проем входной двери самодельное устройство в сторону сотрудника полиции. Произошел взрыв и задымление. После этого он прошел внутрь здания и выстрелил в сотрудников полиции, после чего бросил на пол два самодельных взрывных устройства. В итоге один полицейский был травмирован.

Пострадавший сотрудник полиции применил служебное огнестрельное оружие, ранив Мирского, другие сотрудники полиции укрылись в защищенном помещении дежурной части. Получив ранение, Мирской на автомобиле скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что при задержании обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.