Генконсул КНР заявила о росте потребности в кадрах, знающих китайский и русский языки

Также она отметила необходимость обеим странам создавать позитивные образы друг друга

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В связи с активным развитием сотрудничества России и Китая возросла потребность в специалистах, знающих языки и культуру обеих стран, сообщила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

"На фоне бурного развития китайско-российских отношений непрерывно развивается и расширяется деловое сотрудничество. Однако, то и дело мы сталкиваемся с непониманием или недопонимаем. Так что круги образования, прессы и культуры обеих стран несут на себе ответственность в налаживании взаимного познания, слияния, создания позитивного образа друг друга. В настоящее время мы как никогда нуждаемся в кадрах, знающих языки и культуры друг друга", - сказала дипломат на Дальневосточном медиасаммите в рамках дискуссии "Межгосударственный диалог: РФ и Китай".

По ее словам, также необходимы "репортажи, активно и правдиво отражающие развитие страны-партнера", переводы литературных, исторических и философских произведений, рассказывающих о культурных традициях стран.