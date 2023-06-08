ФАС возбудила дела в отношении компаний Evraz и ОМК

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, входит в "Объединенную металлургическую компанию"), АО "Евраз НТМК" и ООО "Евраз ТК" (входят в группу Evraz).

По мнению ведомства, участники рынка необоснованно завышали цены на свою продукцию в III квартале 2022 года.

"Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в период превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации", - говорится в сообщении ФАС.

Служба установила, что рынок цельнокатаных колес является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. Компании ОМК и Evraz являются крупнейшими производителями и занимают доминирующее положение на этом рынке.

Дела возбуждены по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В случае установления вины организациям грозят штрафы в соответствии c КоАП РФ.