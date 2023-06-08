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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

МЧС сообщило о снижении уровня воды в Новой Каховке на 1,3 метра

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды продолжает снижаться в Новой Каховке после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС по Херсонской области.

"Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 метра", - сказал представитель главка.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м, начал местами снижаться 7 июня. Эвакуация потребовалась 4 тыс. жителей 35 населенных пунктов трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Семь человек числятся пропавшими. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывала электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Новая Каховка Каховская ГЭС Херсонская область
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