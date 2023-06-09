Восемь природных пожаров тушат в Тюменской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Специалисты в Тюменской области занимаются ликвидацией восьми природных пожаров, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

На утро 9 июня зарегистрирован один лесной пожар, он локализован, а также семь ландшафтных, говорится в сообщении.

За сутки были ликвидированы 15 природных пожаров. По данным областного департамента лесного комплекса, четыре из потушенных накануне пожаров - лесные, их площадь составила почти 20 га.

В тушении возгораний участвуют свыше 200 человек, привлечено более 50 единиц техники.

9 июня в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Ранее сообщалось, что до 24 июня в области действует особый противопожарный режим.