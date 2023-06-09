Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Восемь природных пожаров тушат в Тюменской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Специалисты в Тюменской области занимаются ликвидацией восьми природных пожаров, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

На утро 9 июня зарегистрирован один лесной пожар, он локализован, а также семь ландшафтных, говорится в сообщении.

За сутки были ликвидированы 15 природных пожаров. По данным областного департамента лесного комплекса, четыре из потушенных накануне пожаров - лесные, их площадь составила почти 20 га.

В тушении возгораний участвуют свыше 200 человек, привлечено более 50 единиц техники.

9 июня в Ишимской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Ранее сообщалось, что до 24 июня в области действует особый противопожарный режим.

Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек

Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

От отравления суррогатным алкоголем в России пострадал 101 человек, 31 из них скончался

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 8 июня

Суд арестовал шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Военная операция на Украине

Командующий группировкой ВС РФ заявил о потерях ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении

В России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра"

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });