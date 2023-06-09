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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

В Минобрнауки РФ заявили о нарушениях в МИРЭА в связи с сокращением стипендий на 25%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ выявило нарушения в Российском технологическом университете МИРЭА, связанные с сокращением стипендий студентам вуза на 25%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки в пятницу.

"По ситуации, сложившейся в ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет", Минобрнауки России запросило детализированную информацию по расходованию стипендиальных средств университетом с января по май 2023 г. По результатам анализа полученных от университета сведений выявлены нарушения", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Минобрнауки направит в университет соответствующие рекомендации с учетом сложившейся ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в МИРЭА стипендии студентов были урезаны на 25% в связи с ограниченностью стипендиального фонда вуза, который не позволяет сохранить стипендии в прежнем объеме из-за большого количества успешно сдавших сессию.

В МИРЭА сообщили "Интерфаксу", что "стипендии в увеличенных размерах могут быть установлены в университете за счет экономии средств стипендиального фонда. Данная экономия образовывается в связи с тем, что не все 100% обучающихся успешно проходят промежуточную аттестацию".

Минобрнауки РФ МИРЭА
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