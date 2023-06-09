Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Восемь жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне сообщалось о пяти погибших.

По последним данным властей, с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 5,8 тыс. человек, из них детей - 243, маломобильных граждан - 62. Всего подтоплены 22,2 тыс. домов в 17 населенных пунктах. По прогнозу, подъем воды может продолжаться до 10 суток.