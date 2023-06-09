Минобороны РФ предложило наделить статусом ветерана служащих в прилегающей к району СВО зоне

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ предлагает распространить статус ветерана боевых действий на военных, которые выполняют задачи в зоне, прилегающей к районам специальной военной операции на Украине.

Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах", соответствующий проект опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работникам указанных органов, работникам министерства обороны Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, выполнявшим задачи на территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

"Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты, реализовать права данных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе", - говорится в пояснительной записке.