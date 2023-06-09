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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Новак анонсировал скорое подписание соглашения о восстановлении аэропорта в Сухуме

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о восстановлении международного аэропорта в Сухуме, сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Стороны обсудили условия строительства и восстановления объектов курортно-туристической инфраструктуры в Абхазии с участием российских инвесторов.

Новак назвал Абхазию стратегическим партнером России и во внешней политике, и в экономике.

"Россия содействует реализации инфраструктурных проектов в Абхазии, способствует финансовой стабильности. У нас растет торгово-экономический оборот, по прошлому году он увеличился на 73%", - сказал он.

Он видит у российско-абхазских взаимоотношений большой потенциал роста в разных областях. "В первую очередь, это туризм, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения туристов. Это и восстановление аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, и социальная сфера", - сказал Новак.

Бжания отметил, что абхазская сторона заинтересована в том, чтобы обсуждающиеся проекты перешли в практическую плоскость.

Возглавляемая Новаком российская делегация прибыла в Абхазию 9 июня. В составе делегации начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра энергетики Евгений Грабчак, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

Новак и российские чиновники посетили объекты, восстанавливаемые на средства российской инвестпрограммы.

В марте Бжания заявлял, что рассчитывает на скорое подписание с Россией межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта в Сухуми.

Сухумский аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии, построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизирован. Он был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает только самолеты российской военной авиации.

Александр Новак Абхазия Сухуми Аслан Бжания
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